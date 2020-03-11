В Магнитогорске на уроке физкультуры умер школьник

В Магнитогорске Челябинской области 17-летний ученик одной из школ умер во время урока физкультуры. Мальчик внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Сегодня утром в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 17-летний школьник, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.

По свидетельству очевидцев, мальчику стало плохо во время выполнения спортивного упражнения. Он присел на лавку и начал терять сознание. Учителя немедленно вызвали "скорую", однако спасти ребенка не удалось.

Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.