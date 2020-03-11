В Сургуте диспетчер по телефону помогла мужчине принять роды у жены

Роды сургутянки протекали срочно, и ее мужу пришлось следовать указаниям диспетчера "скорой", которая консультировала его по телефону.

Вызов на квартиру поступил в оперативный отдел Сургутского медицинского округа 9 марта в 4 часа утра, сообщает департамент здравоохранения Югры. Спустя минуту на пульт диспетчера поступил второй звонок - уже с просьбой поторопить бригаду. "Жена уже совсем рожает!" - кричал мужчина в трубку.

Диспетчер Светлана Катаева не растерялась и стала руководить действиями напуганного мужчины, согласно инструкциям и применяя психологические приемы.

Будущий отец смог правильно выполнил все указания специалиста, и на свет появился здоровый мальчик. Прибывшей бригаде осталось только оценить состояние матери и младенца, провести первичную обработку новорожденного и отвезти их в перинатальный центр. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как говорится в сообщении депздрава региона, роды на дому в присутствии бригады происходят довольно часто - 10-20 в год. Но такие "дистанционные" случились впервые.