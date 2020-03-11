РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию

Исключение сделано для:
- регулярных рейсов по направлениям:
Москва - Рим (и обратно),
Москва - Берлин (и обратно),
Москва - Мюнхен (и обратно),
Москва - Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва - Мадрид (и обратно),
Москва - Барселона (и обратно),
Москва - Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).
- чартерных рейсов, используемых для возвращения в перечисленные страны их граждан и граждан иных стран, а также находящихся за рубежом россиян - в Россию. Чартеры будут разрешены до полной эвакуации всех граждан.
Кроме того, с 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.
Принятые меры вводятся "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Италии, Германии, Испании и Франции", - отмечается в сообщении оперативного штаба.