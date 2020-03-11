"Рома" не полетит в Испанию на матч против "Севильи" в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы". Между этими странами ограничено авиасообщение из-за угрозы коронавируса.

В римском клубе заявили, что все комментарии следует спрашивать у УЕФА.

Очевидно, что вероятность проведения матча, который должен пройти в четверг, на данный момент близка к нулю. Ранее наставник "Ромы" Паулу Фонсека призвал УЕФА приостановить на время еврокубковые турниры.

Аналогичная проблема может помешать проведению другого матча Лиги Европы между миланским "Интером" и испанским "Хетафе".

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что если ситуация с коронавирусом в Италии не изменится, то его команда не станет рисковать здоровьем и не полетит на матч. "Если нам засчитают поражение - ничего страшного. Здоровье игроков и сотрудников клуба для меня важнее", - заявил он изданию Marca.

Похоже, что руководству УЕФА придется принимать какие-то срочные решения из-за того, что как минимум два матча Лиги Европы находятся под угрозой срыва.

В Италии, по последним данным, зафиксировали 10 тысяч больных коронавирусом. Число умерших за сутки увеличилось с 463 до 631.