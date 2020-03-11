Российские авиакомпании увеличили в феврале объем перевозок

Российские авиакомпании в феврале 2020 года перевезли 7,97 млн пассажиров, сообщили в Росавиации. Это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным ведомства, пассажирооборот достиг 21,1 млрд пассажирокилометров, что на 7,6% выше прошлогоднего показателя.

С начала этого года авиакомпании перевезли 16,87 млн пассажиров. Это на 6,6% выше показателей за январь-февраль 2019 года.

В прошлом году российские авиакомпании обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем в 2018 году. Как ранее заявляли в Минтрансе, по итогам 2020 года также ожидается рост пассажиропотока до 8%.