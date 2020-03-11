Российские противолодочные Ту-142 слетали к берегам Аляски

Важное известие пришло с Дальнего Востока. По сообщению наших военных, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнила 12-часовой рейд над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта неподалеку от побережья Аляски.

В пресс-службе Тихоокеанского флота корреспонденту "РГ" сказали, что примерно четыре часа экипажи провели в компании истребителей F-22 и F-18 ВВС США. Особых проблем это сопровождение российским летчикам не доставило. Они шли по заранее определенному маршруту, международные правила использования воздушного пространства не нарушали, поэтому чувствовали себя уверенно.

О том, что все было "о кей", позже подтвердили и в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки - NORAD. Там заявили: "Российские самолеты над морем Бофорта оставались в международном авиапространстве и приблизились к берегам Аляски на расстояние в 50 морских миль". Для несведущих в флотских мерах длины поясним: Ту-142 не подлетали к американским берегам ближе 90 километров.

Известно, что ранее над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, а также над Атлантикой выполнили несколько наблюдательных рейдов экипажи Ту-142 Северного флота России. Судя по всему, эти полеты были организованы в связи с проходящими в Арктике учениями ВМС США Ice Exercise-2020. Сообщалось, что к ним американские адмиралы привлекли экипажи ударных атомных подлодок. А их действия, в свою очередь, привлекли внимание наших противолодочных самолетов.

Вообще-то для патрулирования в небе отдаленных регионов мира командование ВКС России обычно использует стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики - такие задачи наши авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Противолодочный Ту-142 действует в радиусе до 6400 километров и летает на расстояние в 12 550 км

Судя по всему, флотские Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. Однако выполнение подобных задач в Минобороны России особо не афишируют. В СМИ эти самолеты обычно упоминают в связи с крупными военно-морскими учениями, где, в том числе, отрабатывается поиск "вражеских" подлодок и кораблей. Флотские "туполевы", собственно, для этого и предназначены. Тот же Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны имеет боевой радиус действия до 6400 километров и практическую дальность полета в 12 550 км.