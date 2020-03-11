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Рубрика: Общество

Сильнее времени

"Сад Памяти" высадит 27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Международная акция "Сад Памяти" стартует от Севастополя и до Владивостока, а потом продолжится до Берлина и Нормандии. Она задумана как живой памятник к 75-летию Победы - движение "Волонтеры Победы" высадит 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. По оценкам Рослесхоза, Минприроды и Фонда президентских грантов, поддержавших акцию, в посадке деревьев примут участие до 3 миллионов человек в стране и до полумиллиона за рубежом.

- Природа живет дольше, век человека короток, и такое сопряжение с вечностью - память о людях в живой природе, - говорит народный артист СССР Василий Лановой, - мне по душе. Я свое первое дерево посажу в Севастополе, где буду открывать крымский "Сад Памяти", а второе - у себя на даче, в честь мамы и отца. Они инвалиды труда, всю войну проработали на химическом заводе в Москве. Это их вклад в Победу, а мой - в память о них.

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Лановой, вместе с дочерью маршала Конева Натальей, правнучкой маршала Рокоссовского Ариадной, артистами - Николаем Расторгуевым и Игорем Петренко, режиссером Тимуром Бекмамбетовым, гимнастом Алексеем Немовым и другими волонтерами будет сажать деревья в России, странах СНГ, Балтии и в других, как ожидается, 45 странах.

- У нас заявок на 75 миллионов саженцев, - говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, - а мы располагаем ресурсом в 40-45 миллионов саженцев. Их высадка на 72 процента реализует программу годового воспроизводства лесов. Это экологический эффект от акции. Ее человеческое измерение - к нам звонят из разных стран: "Дайте нам саженцы!".

Как сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, у волонтеров есть представительства в 45 странах. Через них добровольцем "Сада Памяти" может стать каждый желающий иностранец, а россияне - через регистрацию на сайте "СадПамяти2020".рф или в сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

45 стран примут участие в акции "Сад Памяти"

- Деревья ждут, - говорит Ольга Амельченкова. - Мой прадед в войну пропал без вести. Мы не знаем, где он похоронен. А тут такая возможность - в его честь посадить деревце.

Общество История 75-летие Победы

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