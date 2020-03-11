Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически

Выдача сертификата на материнский капитал станет первой социальной госуслугой в России, которая предоставляется автоматически, сообщает Минтруд.

По информации ведомства, с 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться в проактивном режиме. Иными словами, большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения. "Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу - максимально упростить процедуры получения материнского капитала - поставил перед нами президент", - подчеркнул министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

После рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата на материнский капитал. Если таких ограничений нет, то сертификат будет оформлен и информацию об этом направят родителям.

Причем срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом должен в будущем сократиться с 30 до 10 дней, а перечислять средства будут за пять дней, а не за 10 дней. Подготовленный ведомством проект постановления проходит общественное обсуждение.

В 2020 году получить материнский капитал смогут 1,1 миллиона семей, на эти выплаты запланировано 122 млрд рублей.