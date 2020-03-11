Сочетание двух продуктов оказалось способным предотвратить онкологию

Исследователи из Национального университета Сингапура рассказали, что комбинация йогурта с брокколи показала выраженный антираковый эффект.

Так, смесь йогурта с брокколи позволила устранить около 75% опухолей у грызунов, пораженных раком толстой кишки. Эксперимент продемонстрировал, что как только один из ингредиентов заменяли другим продуктом - противоопухолевый эффект снижался.

Специалисты уточнили, что сочетание пробиотиков с брокколи работало только в отношении раковых клеток толстой кишки.

Исследователи напомнили, что, увы, не самый популярный среди потребителей овощ сочетает в себе витамины, минералы, клетчатку и даже антиоксиданты. Последние нейтрализуют повреждения, вызванные свободными радикалами. Что препятствует воспалительным​ и, соответственно, злокачественным процессам в организме.

Также одно из исследований показало, что употребление брокколи способствует снижению уровня триглицеридов и "плохого" холестерина в крови.