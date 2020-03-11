Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса

Депутаты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменили проведение третьего Международного форума "Развитие парламентаризма". О таком решении Совета Госдумы рассказал глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Форум планировали провести с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Причина отмены - меры профилактики против распространения коронавируса, уточнил парламентарий.

- Сейчас многие международные площадки вынуждены приостановить свою работу, - напомнил Слуцкий. - Безопасность есть безопасность, и здесь мы в первую очередь руководствуемся соображениями здоровья наших граждан.

Он выразил надежду, что как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, Госдума сможет восстановить проведение московского форума на ежегодной основе. Ведь это мероприятие "остается стволовым мероприятием международной повестки Государственной Думы". И интерес к нему большой: к началу марта поступило более 300 заявок на участие в форуме из 60 с лишним стран.

Ранее о планах по отмене форума сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что это связано с распространением нового коронавируса, который является "общим вызовом" для мира.

- Мы с коллегами из других стран имеем возможность общаться по телефону, так что трагедии в этом нет. Беспечность приводит к большим проблемам, - подчеркнул Володин.

Кроме того, пока откладываются и зарубежные поездки депутатов в те страны, где есть опасность подхватить коронавирус.