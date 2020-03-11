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Рубрика: В мире

США начали переброску в Ирак систем ПВО и ПРО для защиты от Ирана

Генерал Кеннет Маккензи. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Генерал Кеннет Маккензи. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Генерал Кеннет Маккензи. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Соединенные Штаты перебрасывают в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны. С таким заявлением во вторник выступил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в конгрессе.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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По его словам, в Ираке сейчас находятся около пяти тысяч американских военнослужащих. "Мы считаем, что в целом предпринимаем там достаточные меры для их защиты", - цитирует ТАСС Маккензи, в чью зону оперативной ответственности входит и Ближний Восток. Генерал отметил, что сейчас продолжается доставка систем ПВО и ПРО в том числе и в Ирак для защиты от "нового потенциального нападения со стороны Ирана".

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как третьего января этого года недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ в ночь на восьмое января Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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