Стали известны участники концерта "Союзное государство приглашает…"

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" торжественно откроется 16 июля, а фестивальных новостей уже - выше крыши!

Например, в ближайшую субботу в городке Лида пройдет белорусский национальный отборочный тур к его международным вокальным конкурсам. Конкурсантов от России узнаем 30-31 марта. Их выберут в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Билеты уже продаются на сайтах белорусских и прибалтийских операторов kvitki.by, ticketpro.by, bilesuserviss.lv, bilietai.lt, piletilevi.ee. Напомним, что до 20 марта, в первые 29 дней с начала реализации, на них установлена 10-процентная скидка: акция проводится в связи с тем, что нынешний фестиваль - 29-й по счету.

На главной сценической площадке - в Летнем амфитеатре - пройдут сборные концерты. Их стоимость от 20 до 220 белорусских рублей (от 600 до 7000 российских). Самый дорогой квиток - на торжественное открытие, где выступят Елена Ваенга, Александр Буйнов, Митя Фомин (Россия), Инна Афанасьева, Алена Ланская, Алексей Гросс, ансамбли "Песняры" и Litesound (Беларусь), Адильхан Макин (Казахстан), Интарс Бусулис (Латвия), Николай Гнатюк (Украина) и другие. Из артистов дальнего зарубежья зрители услышат испанскую группу Baccara и Кейт Райан из Бельгии, которую многие знают по хиту Voyage Voyage. За сольные программы, которые пройдут в концертном зале "Витебск", придется выложить от 8 до 58 белорусских рублей. Чтобы узнать, кого из исполнителей хотят видеть зрители на фестивале, рассказал директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий, в соцсетях был проведен опрос:

- Многим хотелось, чтобы приехала Мадонна. Но она не приедет! Билеты на ее концерт не продать по демократичной цене. Мы же стараемся, чтобы наши цены выгодно отличались от дорогих коммерческих предложений, и заинтересованы в максимальной посещаемости фестивальных мероприятий.

Билеты, говорят в дирекции, продаются хорошо. Среди лидеров продаж - Филипп Киркоров с шоу #Цвет настроения, Валерий Меладзе, который выйдет на сцену с Альбиной Джанабаевой и группами "Виагра", MBAND, а также сборка "Золотой хит", сольники Лолиты и Кристины Орбакайте.

Кстати, определились участники концерта "Союзное государство приглашает…". 17 июля с программой "Живая музыка кино" выступит оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. Вместе с ним в шоу - популярные белорусские и российские исполнители, а также участники и победители телевизионных проектов "Голос" и "Голос. Дети".

Торжественно закроется XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар" 20 июля. В дирекции отмечают, что в последние годы он привлекает все больше туристов. Нынешний год - не исключение. Уже поступают заявки от псковских, смоленских и других российских туроператоров. Чтобы гостям было комфортно, рассказывает главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома Екатерина Плытник, планируется расширить проект, связанный с размещением QR-кодов на достопримечательностях и объектах питания:

- Это - наклейка, где изображен василек, символ фестиваля, и QR-код, который можно отсканировать с помощью мобильного телефона. Таким образом происходит виртуальное знакомство с Витебском. Кроме того, это напоминает игру, городской квест. Сейчас таких кодов около десятка. Они есть на ратуше, Духовском круглике, где находится музейная экспозиция, посвященная "Славянскому базару". К нынешнему фестивалю коды могут появиться у Арт-центра и музея Марка Шагала. В перспективе хорошо было бы выпустить карту с обозначением всех объектов, отмеченных васильками.