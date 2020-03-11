У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стало известно, каким будет iPhone SE 2. Apple сама раскрыла секрет

Текст:   Антон Благовещенский
11.03.2020,  
13:40

В распоряжении журналистов 9to5Mac оказались коды операционной системы следующего поколения iOS 14, благодаря которым были раскрыты секреты многих грядущих продуктов Apple.

Так, из кода стало известно, что аппарат будет поддерживать биометрическую аутентификацию по отпечатку пальца, а также получит совместимость с транспортными экспресс-картами Express Transit. Последнее, как предполагает 9to5Mac, подтолкнет владельцев iPhone 6 к переходу на новый iPhone SE 2 (или iPhone 9, точного названия никто не знает).

Есть в исходниках iOS 14 упоминание нового iPad Pro. Он получит тройную камеру, как iPhone 11 Pro, включающую в себя сверхширокоугольный, обычный и телеобъективы, а также ToF-камеру (для работы с дополненной реальностью).

Землю сняли из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro. Выглядит эффектно
Определен самый мощный недорогой смартфон. В России он стоит 16500 рублей

Другие изменения затронут приставку Apple TV, которая может получить новый пульт управления с поддержкой Siri.

гаджеты
Фото: Sony
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam 10.03.2020
В России упали цены на Xiaomi, Huawei и другие китайские смартфоны 06.03.2020
Официально представлен смартфон OPPO Find X2, названы дата выхода и цена 06.03.2020
смартфоны
Новый iPhone с 5G может выйти позже запланированного 07.03.2020
iPhone
Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса 07.03.2020
Apple предупредила о дефиците iPhone 05.03.2020