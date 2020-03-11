Стало известно, каким будет iPhone SE 2. Apple сама раскрыла секрет

В распоряжении журналистов 9to5Mac оказались коды операционной системы следующего поколения iOS 14, благодаря которым были раскрыты секреты многих грядущих продуктов Apple.

Так, из кода стало известно, что аппарат будет поддерживать биометрическую аутентификацию по отпечатку пальца, а также получит совместимость с транспортными экспресс-картами Express Transit. Последнее, как предполагает 9to5Mac, подтолкнет владельцев iPhone 6 к переходу на новый iPhone SE 2 (или iPhone 9, точного названия никто не знает).

Есть в исходниках iOS 14 упоминание нового iPad Pro. Он получит тройную камеру, как iPhone 11 Pro, включающую в себя сверхширокоугольный, обычный и телеобъективы, а также ToF-камеру (для работы с дополненной реальностью).

Другие изменения затронут приставку Apple TV, которая может получить новый пульт управления с поддержкой Siri.