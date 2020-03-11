Должен ли студент быть голодным?

В Госдуму России внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. Например, в Москве на 2020 год он определен в размере 17 329 рублей. Мы спросили наших белорусских читателей: должен ли студент быть голодным?

Анна Крук, студентка факультета журналистики БГУ:

- Не зря говорят, что на голодный желудок и думается лучше. Так что голодным студенту иногда быть полезно. С другой стороны, сколько бы у студента ни было денег, ему все равно будет мало. Развлечения с друзьями, путешествия, покупки каких-то вещей, книг… Вокруг столько всего интересного, и на все нужны деньги. А если надо сэкономить, то в первую очередь приходится это делать на питании.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

- Хорошо помню свои студенческие годы. Учился на "отлично" и стипендию получал повышенную. Но все равно было мало. Поэтому всегда подрабатывал, причем по профилю будущей специальности. Летом, например, на археологических объектах в историческом центре Могилева, а с 1989-го - на полставки археологом в реставрационно-проектном институте. В сумме выходило не меньше 120-150 рублей в месяц. Поэтому считаю: важно, чтобы студенческая стипендия стимулировала, а не развращала. Чтобы у молодых людей была достойная зарплата на входе в специальность. Вот здесь я бы предложил сделать надбавку за квалификацию: так, как мы платим за оценки в вузах, нужно платить за "цвет диплома" и на рабочем месте.

Диана Трофимович, председатель профкома студентов Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы:

- Тема повышения студенческих стипендий звучала при разработке программы Федерации профсоюзов Беларуси на будущую пятилетку. Но пока только на уровне предложения. Я, конечно, за. Но понимаю, что вопрос непростой, к его решению нужно подходить, учитывая работу всей системы экономики в стране… У нас в вузе бюджетников на дневном отделении чуть более половины. Минимальная стипендия - около 77 белорусских рублей. А реальная зависит в первую очередь от коэффициента, который студент получает по итогам сдачи сессии. У отличников сумма значительно больше. Помимо этого, если они публикуются, проявляют себя в общественной, творческой, спортивной жизни, могут претендовать и на другие стипендии - президентскую, именные, совета учреждения образования… Конечно, многие студенты подрабатывают.

Светлана Крот, бухгалтер:

- Сын учится в Белорусском национальном техническом университете. Получает повышенную стипендию - 108 рублей. Покупает проездные на транспорт. А вот растянуть на оплату обедов в студенческой столовой (около 5 рублей в день) уже не получается. Сколько было бы достаточно? Хотя бы вдвое больше. Не считая денег на карманные расходы, одежду, проживание… И все же для сына повышенная стипендия - это стимул лучше учиться.