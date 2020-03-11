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11.03.2020 23:11
Рубрика: В мире

Голливуду не снилось

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Столичный выпуск № 53(8107)
Дело бывшего американского продюсера Харви Вайнштейна - некогда одного из самых влиятельных лиц Голливуда, от которого на фоне громких сексуальных скандалов отвернулось большинство друзей и коллег, не говоря о членах семьи, - подошло к финалу. Он оказался по-голливудски эффектным. Верховный суд Манхэттена приговорил 67-летнего гуру киноиндустрии к 23 годам тюремного заключения. Об этом сообщила The New York Times.

Напомним, ранее более сотни женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Среди тех, кто публично выступил против продюсера, оказались такие голливудские звезды как Анджелина Джоли и Ума Турман. Эта волна положила начало движению "me too", когда женщины по всему миру, притом не только знаменитости, принялись рассказывать в соцсетях о том, как пережили харрасмент и другой негативный опыт, в том числе оставшийся в далеком прошлом.

Фото: twitter.com/ Doveish1
Бывшую жену Харви Вайнштейна заподозрили в романе с Эдрианом Броуди

По свидетельствам очевидцев, сам суд над Вайнштейном напоминал сцену из мелодрамы. Подсудимого привезли в зал на инвалидной коляске и закованным в наручники (их потом сняли), а шесть дам, которые пришли свидетельствовать против него, сели в первом ряду и выразительно всхлипывали, пока судья зачитывал вердикт. Ранее Вайнштейна признали виновным присяжные - семеро мужчин и пять женщин.

Сторона защиты надеялась, что их клиент может ограничиться пятилетним тюремным сроком ввиду того, что главное из вменяемых ему преступлений - насилие "третьей степени" (то есть без физических угроз жертвам, которые "не дали согласия", что можно трактовать достаточно широко). Кроме того, адвокаты напирали на проблемы со здоровьем у их подзащитного, который недавно перенес операцию на сердце, и его активную благотворительную деятельность. Однако американская фемида осталась непреклонной. Сам Вайнштейн в заключительной речи выразил "раскаяние" независимо от того, что у каждой из сторон, по его словам, "своя правда".

Экс-продюсера уже отправили в тюрьму штата Нью-Йорк, откуда он, если апелляции не будут удовлетворены, теоретически сможет выйти в возрасте 90 лет.

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