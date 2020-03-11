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11.03.2020 13:54
Рубрика: В мире

Таиланд ужесточил въезд для 18 стран мира

Текст: Александр Саможнев

Таиланд в среду отменил выдачу виз по прибытии для 18 стран и освобождение от виз для трех других государств, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил министр внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По его словам, ранее граждане 18 стран или территорий могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии (Visa on Arrival - VoA. прим.РГ ) на тайских иммиграционных контрольно-пропускных пунктах.

В список по ужесточению визовых требований входят Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Вануату, Грузия, Индия, Казахстан, Кипр, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Кроме того, освобождение от виз будет отменено для Южной Кореи, Италии и Гонконга, уточнил министр внутренних дел Таиланда.

При этом граждане России по-прежнему могут посещать Таиланд без визы в течение 30 дней, так как между странами существует соотвествующее двухстороннее соглашение.

безвизовое пребывание до 30 дней на основании двухстороннего соглашения между Россией и Таиландом

Между тем с начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда проходили 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся под наблюдением врачей, информирует Reuters.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Распространение коронавируса COVID-19

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