Таиланд ужесточил въезд для 18 стран мира

Таиланд в среду отменил выдачу виз по прибытии для 18 стран и освобождение от виз для трех других государств, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил министр внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

По его словам, ранее граждане 18 стран или территорий могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии (Visa on Arrival - VoA. прим.РГ ) на тайских иммиграционных контрольно-пропускных пунктах.

В список по ужесточению визовых требований входят Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Вануату, Грузия, Индия, Казахстан, Кипр, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Кроме того, освобождение от виз будет отменено для Южной Кореи, Италии и Гонконга, уточнил министр внутренних дел Таиланда.

При этом граждане России по-прежнему могут посещать Таиланд без визы в течение 30 дней, так как между странами существует соотвествующее двухстороннее соглашение.

безвизовое пребывание до 30 дней на основании двухстороннего соглашения между Россией и Таиландом

Между тем с начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда проходили 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся под наблюдением врачей, информирует Reuters.