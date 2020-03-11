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11.03.2020 16:11
Рубрика: Культура

Тимофей Трибунцев станет вице-президентом корпорации в новом фильме

Текст: Сусанна Альперина
В Москве проходят съемки нового фантастического триллера "Обратимая реальность". Режиссер и один из авторов сценария картины - Дмитрий Константинов, который впервые пробует свои силы в жанре фантастики. Одну из главных ролей в фильме исполняет Тимофей Трибунцев. Причем, играет сразу трех персонажей.
Тимофей Трибунцев. Фото: предоставлено "СинеЛаб Продакшн" Тимофей Трибунцев. Фото: предоставлено "СинеЛаб Продакшн"
Тимофей Трибунцев. Фото: предоставлено "СинеЛаб Продакшн"

"Мне показалась любопытной возможность сыграть трех разных людей, ничего не меняя внешне", - отметил Тимофей.

Ключевой персонаж актера - вице-президент корпорации "Новая жизнь", реализующей фантазии пользователей с помощью технологии виртуальной реальности. Но бизнес компании оказывается под угрозой, ведь в приключения людей начинают врываться их подсознательные страхи.

Фото: iStock
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К изучению инцидентов привлекают сотрудника отдела виртуальной полиции - в этой роли Павел Чинарев. Однако каждый новый шаг в расследовании заставляет героя Павла усомниться в границах между виртуальным и реальным, по-новому взглянуть на ситуацию и на самого себя. Очень скоро собственное расследование превращает его в главного подозреваемого.

Насколько похож сюжет на сериал "Мир Дикого Запада", новый сезон которого на подходе, может ли виртуальное стать реальным и где грань дозволенного в наших фантазиях? Ответ зрители получат не раньше осени 2020 года, когда создатели фильма завершат его производство. Сейчас же для съемок возведены масштабные футуристические декорации.

Фото: предоставлено "СинеЛаб Продакшн"

"Каждый раз, когда я прихожу на площадку, я с интересом рассматриваю декорации, которые построили художники, сразу же представляю, как буду органично существовать в этой реальности. Будет здорово, если зритель, который посмотрит фильм, скажет, что именно так он представлял быт, транспорт, коммуникации будущего. Мы не снимаем кино про некое абстрактное будущее, мы снимаем фильм про, как мне кажется, не далекий завтрашний день. Но будущее с таким уходом в виртуальную реальность я не принимаю. И я готов бороться с его наступлением как минимум посредством исполнения своей роли", - говорит Павел Чинарев.

В фильме также снимались Вера Колесникова, Антон Филипенко, Евгений Антропов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев и другие.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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