"Тоттенхэм" крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.

Справедливости ради, к противостоянию с немецким клубом "Тоттенхэм" подошел в разобранном состоянии. В первую очередь - из-за отсутствия сразу нескольких лидеров. Харри Кейн и Сон Хен Мин получили травмы, а Кристиан Эриксен ушел зимой в миланский "Интер".

"Мы словно пистолет без патронов", - такими словами описал свою команду главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью после первой встречи с "Лейпцигом" (0:1).

По сути, немцы решили все вопросы по исходу противостояния уже в первом тайме домашнего матча. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Лейпцига": дубль оформил Марсель Забитцер.

"Тоттенхэму" необходимо было забивать три, да еще и не пропустить. Однако повторить прошлогодний подвиг в полуфинале с "Аяксом" англичанам не удалось. Более того - на 87-й минуте Эмиль Форсберг довел счет до 3:0. "Шпоры" вылетели из Лиги чемпионов, а "Лейпциг" впервые в истории сыграет в четвертьфинале главного еврокубка.

В параллельной встрече "Аталанта" во второй раз победила "Валенсию". В первом матче в Италии команда из Бергамо разгромила "летучих мышей" со счетом 4:1, а на выезде одолела испанцев с минимальным преимуществом - 4:3. Покер во вчерашнем поединке оформил один из лидеров "Аталанты" Йосип Иличич.