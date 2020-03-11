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11.03.2020 19:55
Рубрика: Спорт

Жозе грустит

"Тоттенхэм" Моуринью крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов "Тоттенхэм" вылетел из турнира на стадии 1/8. После поражения на своем поле от "Лейпцига" (0:1) лондонцы проиграли в Германии - 0:3.
"Лейпциг" впервые за свою 11-летнюю историю вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фото: Reuters "Лейпциг" впервые за свою 11-летнюю историю вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фото: Reuters
"Лейпциг" впервые за свою 11-летнюю историю вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Справедливости ради, к противостоянию с немецким клубом "Тоттенхэм" подошел в разобранном состоянии. В первую очередь из-за отсутствия сразу нескольких лидеров. Харри Кейн и Сон Хен Мин получили травмы, а Кристиан Эриксен зимой ушел в миланский "Интер".

Фото: РИА Новости
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- Мы словно пистолет без патронов, - такими словами описал свою команду главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью после первой встречи с "Лейпцигом".

Второй матч сложился примерно по тому же сценарию, что и первый: немцы больше владели мячом и практически в каждой атаке создавали моменты, а "Тоттенхэм" пытался поймать соперника на ошибках. Впрочем, недочетов в игре "Лейпцига" было так мало, что лондонцы с трудом переходили на чужую половину.

"Шпоры" могли проиграть и крупнее, реализуй хозяева хотя бы половину своих моментов. Итоговое поражение англичан выглядит вполне заслуженным. А еще оно наводит на мысль, что некогда лучший тренер мира Жозе Моуринью потихоньку теряет свой статус.

Простые цифры: португалец в третий раз подряд не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем нынешний вылет - худший по разнице мячей (0:4) в плей-офф в карьере Моуринью. Кроме того, у Жозе худшая серия без побед во всех турнирах в карьере (шесть встреч).

Жозе Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Кроме того, у португальца худшая серия без побед в карьере - шесть игр

При этом от атак журналистов Моуринью отбивается грамотно и без паники. Он после каждой неудачи сетует на травмы. Так было и после матча в Германии.

Фото: REUTERS
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- Когда у тебя почти в каждой игре футболисты получают травму, то винить некого. Сегодня я за пару часов до стартового свистка узнал, что Санчес не сможет выйти на поле. Вряд ли кто-то способен добиться результата в такой ситуации, - считает Моуринью. - Порой сложные обстоятельства готовят нас к будущему. Так уж сложился нынешний сезон. У нас куча травм, и мы ничего не можем с этим поделать.

Безусловно, стоит отдельно отметить игру "Лейпцига". Этот клуб всего во второй раз за свою недолгую историю выступает в Лиге чемпионов. И если с первого раза выйти в плей-офф "быкам" не удалось, то теперь они уже в четвертьфинале.

- У них очень сильная команда. Физически они в превосходной форме. Мобильная полузащита, быстрая атака. "Лейпциг" способен на большее, чем четвертьфинал, - считает Моуринью.

Один из главных творцов последних успехов "Лейпцига" - это наставник команды Юлиан Нагельсман. К слову, многие эксперты считают его "следующим Моуринью". Сам специалист от таких сравнений уходит. Хотя успехов у него уже достаточно. К примеру, Нагельсман - самый молодой тренер, победивший в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Достижение покорилось ему в возрасте 32 лет 231 дня.

- Мы были лучше "Тоттенхэма" конкретно в сегодняшнем матче и в целом в противостоянии. "Лейпциг" впервые пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов и сделал это без нервов. Но самое главное - ребята старались играть в своем стиле. Команда не слишком-то и оглядывалась на соперника. Не так уж и важно, кто нам попадется дальше. Слабых клубов все равно не осталось, - сказал Нагельсман.

Еще одним дебютантом четвертьфинальной стадии главного еврокубка стала "Аталанта". Итальянцы не оставили никаких шансов "Валенсии", отгрузив в ворота соперника восемь мячей в двух встречах: 4:1 дома и 4:3 на выезде.

Игра в Испании стала знаковой для "Аталанты" сразу по нескольким причинам. Безусловно, главная из них - сам факт попадания в восьмерку лучших клубов Европы. Однако этот матч стал знаковым еще и потому, что лидер команды из Бергамо Йосип Иличич стал первым футболистом, оформившим покер в выездном поединке Лиги чемпионов.

Фото: AP Photo / Martin Meissner
"ПСЖ" - "Боруссия" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

- Я всегда о том, чем могу помочь моим партнерам. С годами я становлюсь только сильнее и мудрее, - сказал 32-летний полузащитник сборной Словении в интервью официальному сайту УЕФА. - Успехи "Аталанты" больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем того, чего сейчас достигли.

Что касается "Валенсии", то после достаточно неожиданного выхода из группы, в которой также были "Аякс" и "Челси", испанцы оказались не готовы к плей-офф. Добавим, что полузащитник "летучих мышей" и сборной России Денис Черышев вышел на замену в ответной встрече на 74-й минуте, но ничем не отметился. А в первой игре Черышев забил единственный мяч "Валенсии".

Добавим, что накануне определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея "Ливерпуль" принимал "Атлетико" после поражения в Мадриде (0:1), а дортмундская "Боруссия", победившая в первой встрече "ПСЖ" со счетом 2:1, отправилась во Францию. Результаты обоих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

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