Товарищеский матч Швеция - Россия пройдет без зрителей

Оба товарищеских матча сборной России по футболу в марте пройдут без зрителей. 28 марта россияне сыграют в Швеции, а 31 марта - в Молдавии.

О проведении матча без зрителей сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шестранда. Он рассказал изданию, что Управление здравоохранения Швеции в среду направило в кабмин страны предложение о введении запрета на проведение любых массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. Сообщается о том, что предлагаемая мера носит временный характер.

"Матч состоится в Стокгольме, но пройдет без зрителей. Мы сообщим всем, кто купил билеты, как вернуть деньги", - сказал Шестранд.

По данным шведских властей, в стране зафиксировано 486 случаев заболеваний коронавирусом, и которых почти половина - в Стокгольме. В среду в Швеции умер первый заболевший.