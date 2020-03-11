Трамп победил на первичных выборах в пяти штатах, Байден лидирует в трех

Президент США Дональд Трамп во вторник одержал победу на первичных выборах республиканцев во всех пяти штатах, где они проводились: Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане, сообщил телеканал ABC. Американский лидер уже поблагодарил в своем Twitter жителей этих штатов.

У хозяина Белого дома нет реальных соперников во внутрипартийной борьбе. Поэтому, например, в штате Гавайи собрания партийных активистов республиканцев в этот день было решено не проводить, пишет ТАСС. В Северной Дакоте Республиканская партия проводила кокусы, на которых определялись делегаты на съезд отделения партии штата.

Что касается демократов, то бывший вице-президент США Джозеф Байден на первичных выборах победил в Мичигане, Миссури и Миссисипи. Его соперник сенатор Берни Сандерс с небольшим отрывом пока лидирует в штатах Вашингтон и Северная Дакота, сообщает газета The New York Times. Итоги голосования окончательно не подведены еще в Айдахо, Вашингтоне и Северной Дакоте. Однако с учетом предварительных данных Байден остается лидером по числу поддерживающих его делегатов.

Напомним, 59-е выборы президента пройдут в Соединенных Штатах третьего ноября этого года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).