Трамп пообещал налоговые льготы на фоне вспышки коронавируса

Чтобы помочь американским рабочим и стимулировать экономику, которая страдает от вспышки коронавируса, республиканец пообещал, в частности, снизить налог на заработную плату - в принципе, это его давняя идея. Напомним, налог платят компании и сотрудники для финансирования социальных программ. Хозяин Белого дома пообещал обсудить все вопросы со специальной антикризисной группой в конгрессе. По его словам, гарантии должны получить, в том числе, сотрудники, получающие почасовую оплату за свой труд. Трамп также пообещал льготные кредиты для малого бизнеса и целевую помощь авиакомпаниям, круизным лайнерам и гостиничному бизнесу, которые сейчас терпят убытки.

"Об американской общественности позаботятся", - патетично объявил политик. Оппоненты уже не преминули обвинить его в популизме. Конгресс только что принял законопроект о помощи в связи с коронавирусом на сумму 8,3 миллиарда долларов, в связи с чем правительство ощущает острый дефицит.