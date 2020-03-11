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11.03.2020 08:04
Рубрика: Спорт

Три очка Малкина принесли победу "Питтсбургу" над "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
"Питтсбург" благодаря двум заброшенным шайбам и голевой передаче Евгения Малкина переиграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси" принимали "Питтсбург". В первом периоде команды обменялись голами - на шайбу "пингвина" Эвана Родригеса хозяева ответили 13-й в сезоне шайбой Никиты Гусева. Во второй 20-минутке Джастин Шульц снова вывел "Питтсбург" вперед.

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В третьем периоде команды забросили 4 шайбы. Дважды отличился один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин, записавший в этом матче на свой счет еще и результативную передачу. Еще один гол у гостей на счету Криса Летанга. В составе "дьяволов" голом отметился Майлз Вуд.

После этого матча на счету Малкина стало 74 очка (25 шайб и 49 передач). Россиянин признан первой звездой матча.

"Тампа Бэй" проиграла "Торонто" (1:2), несмотря на голевую передачу Никиты Кучерова и 34 отраженных броска Андрея Василевского.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Даллас" - 4:2. По передаче на счету Артемия Панарина и Павла Бучневича, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Спорт Хоккей Евгений Малкин

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