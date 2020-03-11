Учитель русского из Израиля с учениками работает над проектом "Дети войны"

Учитель русского языка из Израиля Галина Лонин преподает в городе Беер-Шеве русский язык как иностранный более двадцати лет.

В своем эссе на Пушкинский конкурс "РГ" "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" педагог рассказывает о проекте "Дети войны", которым она занимается вместе со своими учениками. Он посвящен сбору ранее неизвестных историй о евреях СССР, солдатах Красной Армий, партизанах, работниках тыла, приближавших Победу. "Вопреки распространенному мнению, что евреи являются только жертвами, мы знаем многочисленные примеры героизма нашего народа в годы Второй мировой войны", - пишет педагог.

Ученики и руководитель проекта записывают военные истории ветеранов, изучают документы и фотографии, письма из семейных архивов. На основе этих источников созданы книги и фильмы, которые доступны студентам, выходцам из разных стран.

Главное в этом деле, по мнению педагога, контакты поколений, возможность передать правду о войне внукам и правнукам солдат Победы.

Проект "Дети войны" работает в Израиле в четырех городах. За девять лет его существования записано 200 историй. Выпущенные в свет книги переведены на английский язык и переданы на хранение в Мемориал Катастрофы Яд Вашем в Иерусалиме.

Молодые участники проекта хотят рассказать миру о тех, чье детство, юность, годы становления пришлись на тяжелое время. "Истории о ранее неизвестных евреях-героях многократно пересказываются школьникам и молодежи. Проект "Дети войны" изменил представление многих израильтян о вкладе советских евреев в победу над нацизмом", - считает израильский русист.

"Прошло более двадцати пяти лет с начала большой репатриации советских евреев в Израиль. Ветераны постарели и ушли от нас. Их истории частично записаны, частично утрачены. Мы постарались исправить это положение", - пишет Галина и приводит цифры об участниках Второй мировой войны еврейской национальности.

По ее данным, в армиях антигитлеровской коалиции воевало не менее 1,5 миллионов евреев. 501 тысяча из них были в составе Красной (Советской) армии, в том числе 167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов. Порядка 20 тысяч еврейских женщин воевали в рядах Красной Армии. 137 офицерам и солдатам еврейской национальности было присвоено звание Героя Советского Союза

"Я горжусь тем, что мне выпала возможность работать с моими учениками над столь важной темой в год 75-летия Победы над нацизмом. Девизом проекта является цитата из книги Псалмов "Чтобы помнили они, поколения грядущие. Сыновья, которые родятся. Чтобы поднялись и рассказали сыновьям своим"", - заключает Галина Лонин.