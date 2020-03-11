Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком и носителями русского языка без прохождения собеседования. Такой статус дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Основанием для подачи заявления на получение этого статуса будет факт постоянного проживания самого заявителя или его прямых родственников на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдеев пояснил на заседании комитета СФ по конституционному законодательству, что факт владения русским языком будет устанавливаться в процессе личной подачи заявления. "То, что он владеет языком, будет активироваться, будет записываться на аудио- и видеоноситель для подтверждения", - сказал он. Комиссия по языку будет рассматривать эти материалы без необходимости личного присутствия заявителя. Такой порядок будет прописан в ведомственных нормативных актах МВД и министерства просвещения, пояснил Авдеев.