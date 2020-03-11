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Текст:   Юлия Кривошапко 
23:39 11.03.2020

Упрощен порядок получения выплат для списания ипотеки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ипотечным заемщикам с детьми упростили списание долга по кредиту 450 тысяч рублей. Новый порядок одобрило правительство.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для молодых семей

Помощь государства теперь смогут получить заемщики, которые оформили кредит на покупку жилья по предварительному договору, если на момент обращения за выплатой право собственности было зарегистрировано в Росреестре.

Обязательное нотариальное удостоверение требуется только для документов, подтверждающих материнство и отцовство.

Программа поддержки распространяется на семьи, у которых третий или последующий ребенок появился начиная с 1 января 2019 года. Тоже самое касается усыновителей. Оператор программы - "Дом.РФ".

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