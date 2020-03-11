Ужесточение правил въезда в Таиланд из-за коронавируса не затронет россиян

Отмена "виз по прибытию" (visa on arrive), временно введенная Таиландом для 18 стран, в том числе и России, из-за угрозы распространения коронавируса, не коснется туристов из нашей страны. Причина простая - между Россией и Таиландом есть договор о 30-дневном безвизовом пребывании, объяснили ТАСС в министерстве иностранных дел королевства.

Как стало известно, во вторник власти Таиланда временно отменили практику предоставления въездных виз на границе для граждан 18 стран, объяснив это необходимостью защиты от коронавируса, которым уже заболели 59 тайцев, в том числе двое сотрудников столичного аэропорта Суварнабхуми.

Отмена виз по прибытии не касается туристов, чье гражданство позволяет им находиться на территории страны без визы, объяснили в дипломатическом ведомстве Таиланда.