В Алеппо начал работу восстановленный хлебозавод

Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения Лерамуна - одного из самых разрушенных боевиками районов сирийского города Алеппо. По словам директора предприятия, на заводе сейчас работают около 70 человек.

До войны Лерамун был одним из главных промышленных районов Алеппо - крупнейшего города Сирии, пишет РИА Новости. Однако сейчас на месте большинства предприятий - развалины. Боевики использовали здания для укрытия и в качестве укреплений.

Здание возрожденного хлебозавода находилось всего в 300 метрах от зоны боевых действий. Местные жители надеются, что скоро в освобожденном Лерамуне восстановится работа большинства других предприятий.