В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию

В Центризбиркоме России представили логотип и слоган кампании по общероссийскому голосованию по поправкам в Основной Закон.

На логотипе изображена Конституция - красная изогнутая книга, также присутствует триколор, надпись "общероссийское голосование" и дата - 22 апреля 2020 года. Слоган звучит так: "Наша страна, наша конституция, наше решение".

Разработкой символики занималась компания "ИМА-консалтинг", тестировал разработки ВЦИОМ в рамках 38 фокус-групп в 21 населенных пунктах.

Гендиректор компании "ИМА-Консалтинг" Вартан Саркисов рассказал, что изначально в лонг-листе было более 35 логотипов, более 80 слоганов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее отмечала, что кампания стартует в тот день, когда вступит в действие вторая статья законопроекта о поправках в Конституцию РФ.