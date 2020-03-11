В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник

В среду стало известно, что в Сирии погиб российский военнослужащий. Его не убили террористы, он не подорвался на мине. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в оборонном ведомстве, 11 марта, двигаясь в составе колонны по горному участку автомобильной дороги общего пользования аль-Кадмус - Банияс, армейский грузовик Урал-4320, приписанный к нашей авиабазе Хмеймим, съехал в кювет и столкнулся с придорожной постройкой.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.

В причинах трагедии теперь будут разбираться следователи. По предварительной версии, которую озвучили в Минобороны, причиной ДТП могла стать техническая неисправность машины.