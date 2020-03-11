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11.03.2020 21:01
Рубрика: В мире

В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник

Текст: Юрий Гаврилов

В среду стало известно, что в Сирии погиб российский военнослужащий. Его не убили террористы, он не подорвался на мине. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в оборонном ведомстве, 11 марта, двигаясь в составе колонны по горному участку автомобильной дороги общего пользования аль-Кадмус - Банияс, армейский грузовик Урал-4320, приписанный к нашей авиабазе Хмеймим, съехал в кювет и столкнулся с придорожной постройкой.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.

В причинах трагедии теперь будут разбираться следователи. По предварительной версии, которую озвучили в Минобороны, причиной ДТП могла стать техническая неисправность машины.

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