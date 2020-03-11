В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания

Зачастую люди недовольны прогнозами погоды. Синоптики обещали на день одну температуру, а утром градусник показывает совсем другую. Почему так происходит?

"Когда мы называем какую-то температуру, например, сегодня днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, то имеем в виду дневной максимум. Значит, до +10 градусов температура воздуха в столице поднимется после полудня. Утром же всегда намного холоднее", - объясняет заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик при этом уточняет, что метеорологическая ночь длится с 10-ти вечера и до 9-ти утра. А метеорологический день соответственно с 10 утра до 9 вечера.

Своего максимума температура может достигать в разное время. Все зависит от времени года и сопутствующих условий. Летом в солнечный день максимум может быть в 14:00, 15:00 или 17:00.

То же самое касается и ночного минимума. Если зимой ночь ясная и безветренная, то самые морозные - это часы перед рассветом. Если высокая влажность, то минимум может быть в разное время в течение ночи.

"Не стоит утром ждать высоких температур, воздух должен прогреться. А ночью он остывает постепенно. Поэтому после захода солнца не сразу и наступает похолодание", - добавила Паршина.