В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания

Новости

Названы регионы с самыми старыми подержанными автомобилями 05:46
Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике 05:40
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению 05:31
На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорело около 100 коров 05:19
Нефть марки WTI подорожала на 3 процента 05:15
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах 05:14
Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений 05:00
Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах 04:47
Более миллиарда долларов пожертвований собрано в Китае на борьбу с COVID-19 04:26
На Камчатке катавшаяся на лыжах девочка получила тяжелые травмы 04:21
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза 03:45
В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль 03:38
США начали переброску в Ирак систем ПВО и ПРО для защиты от Ирана 03:36
Венесуэльцев призвали отказаться от поцелуев при встрече из-за коронавируса 03:07
Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму 02:33
CNN: Две авиакатастрофы будут стоить Boeing не менее 18,7 млрд долларов 02:28
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 01:53
США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei 01:41
"Тоттенхэм" крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов 01:08
В США россиянин задержан за "хищение персональных данных" 00:56
Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на парад Победы 00:56
Президент Афганистана подписал указ о помиловании заключенных талибов 00:34
СМИ: В Подмосковье из дома замгубернатора ЯНАО похитили €200000 00:31
Первая в США карантинная зона будет создана в штате Нью-Йорк 00:21
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в "Зенит" 00:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания

Текст: Ольга Игнатова
Зачастую люди недовольны прогнозами погоды. Синоптики обещали на день одну температуру, а утром градусник показывает совсем другую. Почему так происходит?
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"Когда мы называем какую-то температуру, например, сегодня днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, то имеем в виду дневной максимум. Значит, до +10 градусов температура воздуха в столице поднимется после полудня. Утром же всегда намного холоднее", - объясняет заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето

Синоптик при этом уточняет, что метеорологическая ночь длится с 10-ти вечера и до 9-ти утра. А метеорологический день соответственно с 10 утра до 9 вечера.

Своего максимума температура может достигать в разное время. Все зависит от времени года и сопутствующих условий. Летом в солнечный день максимум может быть в 14:00, 15:00 или 17:00.

То же самое касается и ночного минимума. Если зимой ночь ясная и безветренная, то самые морозные - это часы перед рассветом. Если высокая влажность, то минимум может быть в разное время в течение ночи.

"Не стоит утром ждать высоких температур, воздух должен прогреться. А ночью он остывает постепенно. Поэтому после захода солнца не сразу и наступает похолодание", - добавила Паршина.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье