В Испании запретили посещать заключенных из-за угрозы коронавируса

Власти Испании запретили родственникам и адвокатам посещать заключенных в тюрьмах, чтобы сократить риск распространения коронавируса нового типа. Как пишет газета El Mundo, в первую очередь это касается тех, кто проживает в Мадридском автономном сообществе и Стране басков - двух регионах, где было отмечено больше всего случаев заражения в королевстве.

Генеральный секретариат пенитенциарных учреждений также призвал не выпускать людей из тюрем даже для участия в судебном процессе, если они находятся под подозрением в заражении коронавирусом. Об этом надо будет уведомить органы здравоохранения и суд, чтобы уже они несли ответственность за дальнейшие действия.

Согласно последним данным, в 69 испанских тюрьмах отбывают наказание или находятся в предварительном заключении 58 369 человек (54 049 мужчин и 4 320 женщин). С учетом "плотности заселения" риск их заражения довольно высок. Эти страхи обоснованы. Один из технических работников тюрьмы Аранхуэс попал в больницу с тяжелыми симптомами, вызванными коронавирусом. Все заключенные, контактировавшие с ним, изолированы. У некоторых из них повышена температура. Кроме того, в одной из испанских тюрем находится недавно прибывший из Вероны итальянец, которого лихорадит, администрация Альхаурин-де-ла-Торре ждет, когда медики обследуют его.

Тем временем по тюрьмам разослали циркуляр, предписывающий закупить и заменить при необходимости медицинские материалы. Пока в большинстве учреждений наблюдается нехватка перчаток, масок, дезинфицирующих средств.

В интересном положении оказались те, кто получил право временно покидать тюрьмы. Так, зять испанского короля Иньяки Урдангарин больше не может работать волонтером в центре по уходу за инвалидами, правда, не по решению администрации исправительного учреждения, где он отбывает наказание, а потому что медицинский центр тоже ограничил визиты. А вот каталонские политики, добившиеся такого же права, по-прежнему пользуются им. На этой неделе впервые из тюрьмы вышли бывшие советники главы Женералитата Жорди Туруль и Жозеп Руль. Таким образом, теперь все, кто оказался за решеткой из-за проведения референдума о независимости Каталонии, стали волонтерами. И общаться со своими сторонниками они могут на свободе, а не в комнате для посещений, раз уж теперь это запрещено. Кстати, за полгода всех 9 политиков, осужденных на длительные сроки, посетили 2300 человек, не считая родственников и адвокатов. Это сделало их самыми популярными заключенными в мире.

Видео: RT