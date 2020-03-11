В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

Из Кении пришло печальное известие: не стало двух редчайших жирафов совершенно белого цвета. Как сообщили в местном отделении Всемирного фонда дикой природы, останки самки и ее детеныша со следами огнестрельных ранений были обнаружены к северо-востоку от заповедника Ишакбини в округе Гарисса.

По словам главы заказника Мохаммеда Ахмеднора, вся страна скорбит по великанам, которые были изюминкой местной фауны. Теперь в стране осталось всего одно такое животное.

Напомним, впервые самка жирафа необычного окраса была замечена в 2017 году. Тогда фото 4-метровой "блондинки" быстро облетели весь мир. Как выяснилось, речь идет не об альбиносе, а редком генетическом заболевании под названием лейкизм. Данная мутация приводит к полной потере пигментации - в результате шерсть становится белой, а кожа под ней приобретает благородный розовый оттенок.

Пользователи соцсетей в Африке гневно обсуждают убийство животных. Многие намерены обратиться к президенту Кении Ухуре Кениате с просьбой взять под личный контроль расследование убийства жирафов. Против неизвестных браконьеров пока даже не заведено уголовное дело.