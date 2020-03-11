В Мадриде количество заболевших коронавирусом перевалило за тысячу

По данным координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения, в Испании зарегистрировано в общей сложности 2002 случая коронавируса, из них 50 процентов в Мадриде, в четырех автономных сообществах - 78, а в остальных - 22 процента.

Между тем испанские власти принимают всеобъемлющие меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, власти автономных сообществ Мадрид и Ла-Риоха, а также столицы Страны басков Виктории приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Преподаватели проводят занятия дистанционно.

Кроме того, все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. Отменено также проведение марафонов и полумарафонов, которые обычно посещают многочисленые болельщики. Введен запрет на проведение развлекательных мероприятий с участием более одной тысячи человек. В Мадриде закрыты театры, культурные учреждения, а также библиотеки. В Валенсии объявили об отмене праздника огня Фальяс - одного из главных событий года не только в регионе, но и в стране. По некоторым оценкам, потери регионального бюджета составят 700 миллионов евро.

Местные СМИ отмечают, что опасная болезнь добралась и до законодателей. Парламент Испании приостановил работу на неделю после обнаружения у одного из депутатов симптомов коронавируса.