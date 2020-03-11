В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению

Вооруженный злоумышленник попытался совершить разбойное нападение на выходца из России. По данным управления общественной безопасности Мехико, инцидент произошел во вторник в столичном районе Куаутемок.

Угрожая пистолетом нападавший потребовал от мужчины, находившегося за рулем автомобиля, отдать деньги и ценности. Злоумышленника заметил сотрудник полиции. Преступник открыл стрельбу, после чего был ранен ответным выстрелом, пишет ТАСС.

"Быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали совершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России", - говорится в заявлении. Нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски. Информации о состоянии потерпевшего нет.