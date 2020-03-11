В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть

В Минэнерго считают справедливой цену на нефть в диапазоне 45- 55 долларов за баррель. Об этом в интервью Reuters заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Цена на нефть около 55 долларов за баррель не только окупит добычу, но и оставит возможность инвестировать в проекты, полагает замминистра.

По его прогнозам, роста мировых цен на нефть до уровня 40-45 долларов за баррель стоит ожидать во второй половине 2020 года.

В 2021 году, если не будет форс-мажора, они могут достигнуть отметки в 45-50 долларов за баррель.