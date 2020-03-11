Впрочем, в отличие от предыдущих переговоров, в среду в Минске присутствовали заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и глава украинского президентского офиса Андрей Ермак. Они обсуждали вопросы политического урегулирования конфликта на востоке Украины, и выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Накануне переговоров украинские силовики попытались привычно оборудовать опорный пункт в "серой зоне" и получили отпор от армии ДНР, что заставило президента Зеленского во время представления нового министра обороны - им стал генерал Андрей Таран - сделать ряд воинственных заявлений. В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что "формула Штайнмайера", включить которую в украинское законодательство обещал на последней встрече в "нормандском формате" Зеленский, ему не нравится, и об имплементации речи не идет. "Формула Штайнмайера - это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера" как формула появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - заявил Разумков, чем, вероятно, сильно осложнил работу политической подгруппы.