11 марта в Минске возобновила свою работу Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию на Украине (ТКГ). Беседа происходила на фоне разнонаправленных заявлений официального Киева и фактического отказа спикера парламента имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера". Как сообщили в МИД Донецкой народной республики (ДНР), работа, в том числе в режиме видеоконференции, велась во всех подгруппах - политической, гуманитарной, экономической и по вопросам безопасности. Обсуждались, в частности, вопросы процессуальной очистки уже освобожденных сторонами удерживавшихся лиц, сверка новых списков на обмен, а также обсуждение участков возможного разведения сил. То есть те вопросы, которые, которые по причине неконструктивной позиции украинской делегации не были решены в ходе встречи месяц назад.

Впрочем, в отличие от предыдущих переговоров, в среду в Минске присутствовали заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и глава украинского президентского офиса Андрей Ермак. Они обсуждали вопросы политического урегулирования конфликта на востоке Украины, и выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Накануне переговоров украинские силовики попытались привычно оборудовать опорный пункт в "серой зоне" и получили отпор от армии ДНР, что заставило президента Зеленского во время представления нового министра обороны - им стал генерал Андрей Таран - сделать ряд воинственных заявлений. В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что "формула Штайнмайера", включить которую в украинское законодательство обещал на последней встрече в "нормандском формате" Зеленский, ему не нравится, и об имплементации речи не идет. "Формула Штайнмайера - это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера" как формула появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - заявил Разумков, чем, вероятно, сильно осложнил работу политической подгруппы. Канада выделит Украине полтора миллиона долларов на поддержку полиции