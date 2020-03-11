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11.03.2020 13:20
Рубрика: Культура

В Москве стартовал Фестиваль индийского кино

Текст: Дарья Щеглова
MacCoffee Bollywood Film Festival проходит в России четвертый раз и объединяет сразу семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самару. В этом году фестиваль приурочен к индийскому празднику красок Холи, который символизирует начало весны, и продлится до 15 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице на открытии фестиваля присутствовал посол Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Варма. Он обратил внимание на особые отношения между Россией и Индией: "В прошлом году, когда наш премьер-министр посетил Владивосток для двухстороннего саммита глав государств, было подписано соглашение между Индией и Россией об аудиовизуальном сотрудничестве. Мы надеемся, что это соглашение будет способствовать съемкам индийских фильмов в России и российских фильмов в Индии. С технической точки зрения, как в Индии, так и в России есть прекрасные специалисты".

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Он отметил, что ежегодно в Индии снимается больше 2000 фильмов, и подчеркнул: индийское кино - это не только Bollywood, это еще региональные проекты.

- Я особенно рад тому, что впервые на нашем кинофестивале будет представлен региональный фильм на языке маратхи, - сказал Датла Бала Венкатеш Варма.

Посетили церемонию также режиссер фильма "Тьма", открывающего фестиваль, Датту Сандип и актеры этой ленты. Гости рассказали, что из русских деятелей искусства их больше всего вдохновляют Тарковский, Чехов, Станиславский.

- Когда я был студентом и изучал кинематографию, я был большим фанатом Тарковского. Все мои мысли о России были связаны с Тарковским и с тем, как он ее изобразил. Смотря фильмы этого человека, я хотел оказаться здесь, на его родине. И вот это получилось, - рассказал Датту Сандип.

Его "Тьма" - по жанру триллер, ужасы. По-индийски фильм назван "Kaaal", это слово на языке маратхи означает не только "тьму", но и "смерть", "ужас". Уже этот факт придает картине дополнительный мистический оттенок. Индийский кинематограф ассоциируется у нас с мелодрамами и комедиями, а тут - самый настоящий хоррор. Тревожный и угнетающий музыкальный фон, расфокусированная и дрожащая камера, внезапные громкие звуки и быстрая смена картинки. Но даже ужастик не миновала традиционная индийская легкость и жизнерадостность. Чувствовать атмосферу Индии начинаешь с первых кадров, благодаря городскому пейзажу, который сопровождается веселой музыкой, не предвещающей никакой беды, а еще благодаря беззаботным диалогам главных героев. Главные герои фильма - четыре парня, которые интересуются паранормальными явлениями ради заработка. Вдруг они получают неожиданное задание…

Режиссер картины Датту Сандип не отрицает, ужастики - редкий жанр в индийском кинематографе. Создание "Тьмы" - не дань моде, а желание обогатить и разнообразить родную культуру. И, кажется, это желание отлично воплотилось в жизнь. Индийская публика встретила фильм тепло - там он уже вышел в прокат. В России картина выйдет 19 марта.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Фильм "Тьма" - особенный проект в моей карьере, над которым я работал несколько лет. Очень надеюсь, что зрителям из России понравится наше необычное кино, снятое в совсем непривычном для нас формате. Я взволнован таким неожиданным и приятным поворотом судьбы, но в тоже время до ужаса напуган ответственностью, которая легла на мои плечи. Спецэффектов в фильме немного, сам жанр не предполагает этого. Однако мы применили особые методы, - отметил режиссер.

Не очень любите ужасы? Волноваться не стоит, в рамках фестиваля можно увидеть и традиционные для Болливуда трогательные истории любви "Свадебная церемония", "Берегитесь, красавицы" и "Слепая любовь", остросюжетный боевик "Отважная", а также мотивирующую спортивную историю "Индия, вперед!".

Ежегодно MacCoffee Bollywood Film Festival посещает множество поклонников индийского кино, в прошлом году фильмы фестиваля посмотрело более 7000 человек.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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