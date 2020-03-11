В Посольстве Беларуси показали удивительный спектакль

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел вечер "Джаз. Коты. Весна", на котором показали спектакль "Три плюс Кот" одного из самых интересных театральных проектов Беларуси "ТриТформаТ" (Товарищество театральных Трудоголиков). Постановка посвящена актуальной ныне во всем мире теме разводов.

...От хозяина кота (его играет заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин) ушла жена (актриса Алеся Пуховая). Но его не оставила мечта об идеальной женщине, роль которой исполняет популярная актриса театра и кино, телеведущая и руководитель проекта Вера Полякова.

- А супруг в зрительном зале будет? - поинтересовались перед спектаклем журналисты. (Вера - супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. - Прим. авт.)

- Что вы! - воскликнула Вера. - Он работает.

В зале было немало известных людей. Посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал спектакль нестандартным и заключил: "Хорошие мужики на дороге не валяются..."

Фото: Татьяна Хорошилова/РГ

- И все-таки наш спектакль - о любви! О ней мечтает каждая женщина.

- Как встретили вашу работу в Беларуси?

- Прекрасно! Буквально два дня назад мы играли перед женщинами-учителями из Минской области. И я поняла, что это наш зритель. Четыреста шестьдесят две Веры смеялись от души и плакали.

- Кто ваша героиня?

- Женщина-мечта. Моя задача - сделать так, чтобы каждый мужчина в зале захотел, чтобы рядом с ним оказалась именно такая женщина. А вот моя партнерша Алеся Пуховая показывает, как не нужно относиться к мужчине. Семья, отношения между мужчиной и женщиной, брак - это ежедневный труд. Каждый день нужно предпринимать усилия, чтобы человек рядом с тобой чувствовал себя счастливым. Желаю, чтобы солнышко всегда светило в душе, чтобы рядом всегда были близкие и дорогие люди...

Кота в спектакле играет Артем Давидович. Это далеко не второстепенный персонаж, он жизнерадостный и чрезвычайно рассудительный.

Кстати, в фойе была развернута выставка картин на тему Весны и Котов. Серия "Рок-коты" Сергея Стельмашонка - это оригинальные портреты великих музыкантов. На картине Валерия Песина коты напоминают Инь и Ян, а у Ольги Семенковой эти животные проживают все свои семь жизней. Самый ироничный кот - у заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Славука.

Фото: Татьяна Хорошилова/РГ

Все полотна, представленные на выставке, дышат весной и наполнены музыкой. Графика "Метаморфозы" заслуженного деятеля искусств Беларуси Зои Литвиновой насыщена теплыми красками, оптимизмом и созиданием. Романтика и любовь - главные темы картин Анны Силивончик.