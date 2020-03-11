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11.03.2020 14:29
Рубрика: Происшествия

В России появятся колонии-поселения для осужденных впервые и уже сидевших

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Документ разрешает содержать в одной колонии, но разных помещениях, впервые осужденных и тех, кто ранее отбывал срок.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Инициатива позволит повысить шансы граждан, впервые осужденных за нетяжкие преступления или преступления, совершенные по неосторожности, на направление в колонию-поселение в пределах своего региона, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс смягчают правило, требующее раздельного содержания так называемых "первоходов" (лиц, впервые оказавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы) и тех, кто отбывает наказание не в первый раз".

По его словам, такое правило введено для того, чтобы оградить от влияния криминала тех, кто хоть и оступился в жизни, но не является закоренелым уголовником. Однако в силу строгого соблюдения правила нередко осужденные за нетяжкие преступления направляются отбывать срок в другие регионы, что затрудняет поддержание их социальных связей и, соответственно, ресоциализацию после освобождения.

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"Кроме того, это приводит к дополнительным тратам бюджета, - подчеркивает Владимир Груздев. - Как правило, в одном регионе располагается одна колония-поселение. По данным на 1 января 2020 года, в колониях-поселениях отбывали наказание 33,2 тысячи человек. При общем лимите наполнения 53,8 тысячи колонии были заполнены на 61,7 процента. Нередко при наличии свободных мест в колониях своего региона, осужденные направляются в другие субъекты. Поэтому предлагается разрешить содержать в пределах одной колонии-поселения впервые осужденных за нетяжкие преступления и неосторожные преступления вместе с теми, кто оказался в местах лишения свободы не в первый раз, но осуждены за преступления, совершенные по неосторожности".

Как рассказывает Владимир Груздев, проживать и трудиться "первоходы" и те, кто не впервые оказался в местах лишения свободы, будут отдельно. Тюремное ведомство минимизирует возможности пересечения осужденных разных категорий, это достигается и с помощью архитектурно-планировочных решений, и введения разного графика для таких осужденных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Тюремная реформа

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