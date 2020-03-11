В России 13 марта начинаются продажи смартфонов Samsung из новой флагманской линейки Galaxy S20. В нее вошли базовая модель S20, продвинутая S20+ и самая "прокаченная" - S20 Ultra. Одна из главных особенностей устройства - камера с рекордным разрешением 108 мегапикселей и 100-кратным гибридным приближением.

Мощнейшая камера на рынке будет конкурировать с iPhone 11 Pro. Фото: Samsung

Термин "гибридный" означает, что для приближения одновременно используются и оптический зум с использованием системы линз, и программный.

Те, кто смог ознакомиться с "ультрой", отмечают, что 100-кратный зум работает недурно - с высоты десятого этажа с его помощью можно легко различить номерной знак машины. Разумеется, качество картинки невысоко - она вряд ли подойдет даже для "Инстаграма", но пять лет назад о таком нельзя было даже и помечтать.

У младших моделей камеры попроще - они имеют разрешение 64 мегапикселя и 30-кратный зум, что тоже очень недурно. Все три смартфона работают на самом мощном процессоре Samsung - Exynos 990, модели Galaxy S20 и S20+ оснащены 8 гигабайтами оперативной памяти, а S20 Ultra - 12 гигабайтами. Отличаются модели размерами экранов (у S20 он поменьше, у Ultra - большой) и емкостью аккумуляторов, зато все поддерживают работу в сетях 5G. Экраны смартфонов поддерживают частоту обновления 120 Гц - это обеспечивает очень высокую плавность анимации.

Все новые смартфоны принято сравнивать с iPhone. Ни у одного из актуальных флагманов Apple нет ни 30-кратного, ни тем более 100-кратного зума. В распоряжении пользователей - сверхширокоугольный и стандартный объективы, а в двух старших моделях iPhone 11 Pro и Pro Max - двукратный оптический телезум (у Samsung оптический зум - трехкратный). Еще одно преимущество южнокорейского аппарата - запись видео в разрешении 8K. Это в два раза больше, чем у iPhone. Ролик, снятый на S20, будет четким даже на гигантском телеэкране.

Базовая версия Galaxy S20 обойдется в 70 тысяч рублей, S20+ стоит 80 тысяч рублей, а S20 Ultra - 100 тысяч.

"Samsung Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra - одни из лучших смартфонов на сегодняшний день, но цены на них соответствующие. Особенно выделяется модель S20 Ultra за 100 тысяч рублей с рекордными параметрами экрана и камеры при наличии всех атрибутов флагмана - бескомпромиссное решение, каких больше нет на рынке", - говорит Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru.

Однако, по его словам, ожидания по продажам даже у таких интересных аппаратов могут не оправдаться - потребительский спрос по всему миру снижается из-за коронавируса.

"Если китайский рынок для Samsung не так важен, то в США, Европе, ряде крупных стран Азии у компании существенные позиции, и спад в данных регионах ударит по продажам S20. Скорее всего, большая часть спроса будет отложенной, - рассуждает эксперт. - Что касается России, то для нашего рынка фактор цены является решающим. Поэтому основную часть продаж делают модели A-серии, в первую очередь A50 и A51. Флагманские аппараты линейки Galaxy S выполняют в большей степени имиджевую функцию демонстрации технологий. Безусловно, их продажи будут скромнее, это не массовые продукты для России, но заметные по выручке".

Дмитрий Рябинин подчеркивает, что ключевой регион для флагманов Samsung - США, и перспективы линейки в основном будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом на американском рынке. "По базовому сценарию ожидается, что Samsung удастся продать 35 миллионов смартфонов серии Galaxy S20 до конца года, на Россию придется менее процента от этого числа", - говорит он.

Apple отложила презентацию новинок

Все больше крупных ИТ-мероприятий отменяется или переносится в связи с эпидемией коронавируса. Кроме Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, саммита по ИИ в ОАЭ, конференции разработчиков Google I/O не состоится также мартовский анонс новинок Apple (на ней должны были показать новый iPad Pro, iPhone 9, обновленные AirPods) и - впервые за 25 лет - крупнейшая игровая выставка E3.

Причинами переноса презентации iPhone 9 (SE2) стали и запрет массовых мероприятия в Калифорнии, и задержки с поставками из-за нестабильности производства в Китае, говорит Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech.mail.ru. "Но главное - это неудачное время для вывода продукции на рынок. Те новинки, которые появятся в марте-апреле, придутся на пиковое снижение потребительского спроса, а потому результаты продаж не оправдают ожиданий", - считает он. На данный момент в Китае Apple уже потеряла 60% продаж год к году, а эта страна для компании не только крупнейший производитель устройств, но и второй в мире их потребитель. Ситуация в США, ключевом рынке для Apple, пока далека от критичной, однако определенный спад потребительской активности там тоже наметился. В таких условиях представлять значимые продукты для производителя было бы выстрелом себе в ногу.

Помимо выхода новых моделей уже сейчас возник ощутимый дефицит текущей продукции, особенно наушников. Например, под вопросом сроки выпуска 45-миллионной партии AirPods Pro, на которую в компании очень рассчитывают. Если быстро наладить поставки не получится, то на фоне более пластичных конкурентов (в первую очередь Samsung) Apple рискует потерять долю на рынке уже по итогам первого полугодия, прогнозирует Рябинин.

Подготовил Иван Черноусов