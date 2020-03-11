В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом

Священный Синод Русской православной церкви призвал к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер профилактического характера в приходах и монастырях в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в распространенном заявлении.

"Русская православная церковь всегда несла свое свидетельское служение, - говорится в заявлении Священного Синода Русской православной церкви, прошедшем сегодня в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в ее таинствах​​​. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции".

В заявлении также сказано о недопустимости "легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих".

В нем подчеркивается важность последовательного и неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой. Предусматривается более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, а также использование одноразовых стаканчиков для запивки, - отмечается в документе, опубликованном на сайте Московской патриархии.