В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию

Голосование по закону о поправках в Конституцию внесло коррективы в обычный порядок работы Совета Федерации, который собрался на регулярное заседание в среду. Сенаторы удалились на перерыв, чтобы обсудить в комитетах поступивший из Думы документ.

"Мы находимся в контакте с Павлом Владимировичем Крашенинниковым. До начала обсуждения Государственная дума подтвердила нам, что процедура голосования, которое состоится в самое ближайшее время, точно та же, что предусмотрена в нашем постановлении", - проинформировал коллег в начале заседания Андрей Клишас, глава профильного комитета и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Он напомнил, что согласно ранее принятому сенаторами постановлению, голосование пройдет в два этапа - сначала за первую статью закона, потом за весь документ в целом. Кроме того, сообщил Клишас, Совет палаты пригласил на заседание "лиц, перечисленных в постановлении, включая Генерального прокурора, уполномоченного по правам человека, главу Совета по правам человека, будут выступления у всех указанных лиц".

Обычно заседания Совфеда - даже самые продолжительные - проходят без перерыва. В этот раз было сделано исключение, поскольку регламент требует, чтобы комитеты палаты обсудили поступивший из Думы закон перед рассмотрением на пленарном заседании. Соисполнителями по нему выступили все без исключения комитеты верхней палаты.

Все вопросы повестки сенаторы отработали оперативно, чтобы после перерыва "оставить один главный вопрос", заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. "Сегодня утром, сразу после принятия в третьем чтении в Госдуме, к нам поступил проект закона о поправках в Конституцию", - проинформировала она коллег.

"Вы все с ним знакомы, работали на стадии подготовки, на стадии прохождения в Думе, - отметила она. - Сейчас мы объявим перерыв, чтобы вы все провели заседания комитетов, еще раз рассмотрели окончательную редакцию, высказали свое мнение и дали заключения".

Затем был объявлен перерыв до 14:00.