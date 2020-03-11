В США россиянин задержан за "хищение персональных данных"

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США по обвинению в "хищении персональных данных" с целью дальнейшей их перепродажи, передает ТАСС.

По данным местных правоохранителей, хищение осуществлялось путем "взлома американской и международной финансовой и корпоративной информации, персональных данных, ворованных учетных записей многих американских компаний".

Жертвами были в основном жители Калифорнии, чьи данные затем использовались для изготовления фальшивых удостоверений личности.

Россиянин был задержан по прибытии в международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Комментарий самого задержанного или его адвоката пока получить не удалось.