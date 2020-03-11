В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной

Народная артистка России Валентина Талызина вновь попала в больницу. Но не госпитализирована, как сообщалось ранее, а - передает ТАСС - находится в настоящее время в реабилитационном центре на плановом лечении.

"Она не госпитализирована. Она в реабилитационном центре. Это плановый осмотр, хочет подлечить здоровье", - акцентировала руководитель пресс-службы Театра имени Моссовета, где служит актриса, Татьяна Горина.

Подчеркнув, что у 85-летней артистки "острых проблем нет".

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. На экранах - с начала шестидесятых. Среди наиболее известных работ - "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Уроки французского", "Гостья из будущего", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!".