Новости

Харви Вайнштейн предлагал убить актрису Дженнифер Энистон 15:25
Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния" 12:11
Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут на китайском ТВ 10:59
Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе" 10:51
Госпитализирован рэпер Моргештерн 10:46

В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной

Новости
    11.03.2020, 17:02
Текст:   Олег Усков

Народная артистка России Валентина Талызина вновь попала в больницу. Но не госпитализирована, как сообщалось ранее, а - передает ТАСС - находится в настоящее время в реабилитационном центре на плановом лечении.

"Она не госпитализирована. Она в реабилитационном центре. Это плановый осмотр, хочет подлечить здоровье", - акцентировала руководитель пресс-службы Театра имени Моссовета, где служит актриса, Татьяна Горина.

Подчеркнув, что у 85-летней артистки "острых проблем нет".

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. На экранах - с начала шестидесятых. Среди наиболее известных работ - "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Уроки французского", "Гостья из будущего", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Новости

Умер продюсер Оззи Осборна и Scorpions Кит Олсен 10:27
Синявская рассказала об отношении к сыгравшему Магомаева Биковичу 10.03.2020
Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру 10.03.2020
Фото: дочери Анджелины Джоли перенесли операции 10.03.2020
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Ликвидации" и "Исаева" Владимир Михайловский 09.03.2020
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 09.03.2020
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 09.03.2020
⧣ СССР
Фото: www.kinopoisk.ru
Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца 06.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 04.03.2020