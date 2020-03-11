В Уфе чиновников накажут за снег и гололед во дворах

Глав районных администраций Уфы привлекут к дисциплинарной ответственности за некачественную уборку снега во дворах. Также им придется написать объяснительные. Об этом заявил заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в мэрии 11 марта.

- Перепады температур - это не оправдание, чтобы не делать работу! - сказал он.

Поводом для разбора полетов стали многочисленные обращения уфимцев, которые жаловались на снег, лед и лужи во дворах. По словам Салавата Хусаинова, он провел анализ работы районов за последние три-четыре дня и выяснил, что в этот период спецтехника управления жилищным хозяйством почему-то работала только на проезжей части, а почти четыре тысячи дворов убирали лишь четыре трактора. Хотя буквально три недели назад районам дали поручение перераспределить технику так, чтобы были убраны и дворовые территории, и дороги.

13 марта представители мэрии проверят, как подействовало внушение на глав районов.