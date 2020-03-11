Венесуэльцев призвали отказаться от поцелуев при встрече из-за коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса в мире венесуэльцев призвали отказаться от привычных объятий и поцелуев при встрече. С таким предложением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро, продемонстрировав ролик с другими вариантами приветствий.

Мадуро подчеркнул, что жители его страны очень приветливы, любят обниматься и целоваться при встрече. Однако на фоне распространяющейся угрозы заражения необходимо поменять форму приветствия. "Давайте будем приветствовать друг друга по-другому - локоть к локтю, по-японски (легким поклоном), как рокеры, индейцы апачи или военным приветствием", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.

Сейчас в Латинской Америке зафиксированы случаи заражения коронавирусом в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии и Мексике. В Венесуэле нет ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Случаи инфицирования уже выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших на планете достигло 113,7 тысячи. Большая их часть - 80,9 тысячи человек - жители Китая. Общее число летальных исходов в Поднебесной составило на данный момент 3140, в других странах - 872.