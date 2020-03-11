Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое запланировано на 18 марта. Об этом заявил в среду глава минэнерго Александр Новак. Не исключено, что это может стать шагом к возвращению переговоров об уровнях добычи нефти.

По словам министра, механизм взаимодействия участников ОПЕК+ сохранился: контакты с картелем и другими крупными экспортерами продолжаются в рамках Хартии долгосрочного сотрудничества стран - производителей нефти, уточнил он.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Новак подчеркнул, что "при необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи, а также могут быть достигнуты новые договоренности".

На 12 марта у Новака запланирована встреча с представителями российских нефтяных компаний. По всей видимости, на ней пойдет речь об увеличении производства "черного золота" с апреля - даты, когда перестают действовать договоренности с ОПЕК+ по сокращению добычи.

Ранее глава минэнерго сообщил, что Россия может нарастить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки за ближайшие месяцы, а до конца года производство может быть увеличено на 500 тысяч баррелей в сутки.

"У нас одни из наиболее низких затрат при добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. Что касается добычи, я думаю, компании будут пересматривать свои инвестиционные планы и производственные программы. У нас есть потенциал роста добычи", - говорил Новак.

Министр подчеркнул, что считает обвал цен на нефть следствием, в первую очередь, новостей о наращивании добычи в Саудовской Аравии и анонсированным скидкам на нефть нефтяного гиганта Saudi Aramco. По его мнению, сейчас паника уже улеглась, но на восстановление котировок нефти может уйти несколько месяцев.

Развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи привел к падению цен на "черное золото" почти на 30 процентов, до 31 доллара за баррель марки Brent. Это привело к обвалу на всех мировых финансовых рынках. Позднее котировки барреля частично восстановились, но по-прежнему находятся на рекордно низких значениях в районе 36 долларов за баррель Brent.

На этом фоне 11 марта государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о намерении увеличить добычу до 13 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в феврале в нефтяном королевстве добывалось 9,7 млн баррелей в сутки.

По мнению ряда экспертов, сейчас идет психологическая борьба между Россией и Саудовской Аравией - двумя ключевыми участниками ОПЕК+. За нефтяное королевство играет возможность быстро нарастить большие объемы добычи и самая низкая себестоимость производства нефти в мире. За Россию - тот факт, что наша страна меньше зависит от экспорта нефти, нежели Саудовская Аравия. Государственный бюджет королевства почти полностью основан на продаже "черного золота" и рассчитан на котировки не меньше 50 долларов, а скорее 60-70 долларов за баррель. В России в федеральный бюджет направляются средства из расчета 42,4 доллара за баррель марки Urals. Нефть занимает в нем хоть и важное место, но это не единственный источник дохода казны.

В этом и есть главное противоречие между Россией и Саудовской Аравией, возникшее задолго до провальных переговоров в Вене. Россию в целом устраивали цены в коридоре 50-60 долларов за баррель, а для Саудовской Аравии они были слишком низки.

Нынешнее положение дел на нефтяном рынке в целом не устраивает всех главных экспортеров "черного золота"

Нынешнее состояние дел на нефтяном рынке не устраивает все нефтедобывающие страны. Призывы возобновить переговоры о сокращении добычи уже прозвучали со стороны официальных представителей ОАЭ, Алжира, Азербайджана и Ирана. О планах наращивать добычу из стран, входящих в ОПЕК, кроме Саудовской Аравии объявили только Ирак и Нигерия.

"Возобновление переговоров возможно, если цена будет находиться ниже 40 долларов за баррель, и Саудовская Аравия сможет выполнить решение по увеличению добычи на 2 млн баррелей в день. Именно этот фактор может заставить Россию сесть за стол переговоров", - говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Ирония в том, что теперь очень многое будет зависеть от расширения эпидемии коронавируса в мире. Новости об этом могут обвалить цены ниже 30 долларов за баррель. И придется договариваться о мерах спасения уже в экстренном режиме.