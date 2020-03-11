Видео: Греческий фермер разогнал нелегалов с помощью трактора

Греческий фермер применил оригинальный метод отпугивания нелегалов, прорывавшихся со стороны Турции через пограничные заграждения на территорию Греции.

На распространенных СМИ кадрах видно, как аграрий эффективно задействовал собственный трактор в зоне пограничного перехода для сдерживания натиска мигрантов. Судя по видео, фермер проехал на сельхозтехнике вдоль забора, распыляя при этом в сторону находящихся на турецкой стороне переселенцев некую жидкость.

Сотрудники спецназа полиции Греции при этом наблюдают за происходящим и не вмешиваются в этот процесс. Голос за кадром на греческом языке поддерживает креативного фермера: "Молодец! Они бегут, как мыши!".

Напомним, страсти на греко-турецкой сухопутной границе в районе реки Эврос накалилась в конце февраля, когда Анкара заявила об "открытии дверей" для всех желающих попасть в Евросоюз мигрантов.

При этом, судя по распространенным греческими СМИ кадрам, турецкая полиция активно содействовала нелегалам в силовом прорыве на территорию Греции. В частности, на этих кадрах видно, как турецкие полицейские стреляют гранатами со слезоточивым газов в сторону греческой полиции, прикрывая таким образом ломающих пограничные заграждения мигрантов.