У главы государства нет ощущения, что у нас хотят отнять Победу. "Это невозможно", - убежден он. "Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто", - возмутился президент.

Владимир Путин предложил посмотреть хронологию: кто и какие подписывал документы с Гитлером, добавив, что Сталин, "как бы к нему ни относиться, он тиран и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин - Гитлер". "А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции - есть. Гитлер и руководитель Польши - есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию", - напомнил президент.

Для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно приехать на 75-летие Победы. В российской столице их ждут и будут рады. Если они не приедут - это их выбор. Юбилей Победы - это наш праздник

"Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: "Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете - на Тешинскую область". Это прямой сговор", - сослался на документы Путин. "И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что Россия осудила секретные протоколы Молотова и Риббентропа. Но пусть и другие страны по-честному скажут, как оценивают поведение своего руководства в те времена, а не предъявляют вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии, считает он.

Президент заявил, что не принципиально важно, чтобы все лидеры приехали на юбилей Победы в Москву: "Это наш праздник". Но для бывших союзников по антигитлеровской коалиции это было бы и внутриполитически, и в моральном смысле правильно. В российской столице их ждут и будут рады. Если они не приедут - это их выбор. Но, по мнению Путина, это было бы ошибкой для них.

Журналист Андрей Ванденко заметил, что власти Польши не позвали российского лидера в Освенцим на годовщину освобождения, но пригласили украинского президента, и Владимир Зеленский рассказывал про 1-й Украинский фронт и про 100-ю Львовскую дивизию. Это "чушь" и конъюнктура сегодняшнего дня, подчеркнул глава государства. А для миллионов украинцев, которые воевали с Гитлером и нацизмом, - "плевок в лицо", убежден он. Они боятся говорить, потому что начнется преследование. А Зеленскому хочется "быть благообразным" для польских властей, которые совершают очень большую ошибку, оценил Путин.

Если на нашу страну снова кто-то нападет, как сделала нацистская Германия, то наш народ готов повторить подвиг Победы. Но Москва никогда к этому не стремилась, подчеркнул Путин

На вопрос об отношении к лозунгам на 9 Мая, например, "Можем повторить", президент удивился, уточнив, что это за лозунги. Журналист пояснил, что речь о появляющихся 9 Мая на BMW или на Mercedes надписях: "Можем повторить", "На Берлин". "Спасибо деду за Победу", - продолжил перечислять Ванденко. ""Спасибо деду за Победу" - отлично", - заметил Путин.

Что до слогана "Можем повторить", то трактовать его можно по-разному, сказал президент. "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - подчеркнул он.

"Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - заверил президент. И если этот лозунг рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", заключил он.